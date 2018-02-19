البحث جار عن الطائرة الإيرانية المنكوبة وذوو الركاب يترقبون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكل سقوط الطائرة الايرانية في منطقة جبال زاغروس بالقرب من مدينة سيميروم في ولاية أصفهان، يوم الأحد، أثناء رحلة من العاصمة طهران إلى مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد، حادثة مأساوية تابعها العالم أجمع.

الى ذلك أظهرت صور عدة إنتظار وترقب عائلات الركاب امام مسجد بالقرب من المطار، وعلامات القلق والحزن بادية عليهم.

متحدث باسم شركة "آسمان" الإيرانية للطيران، قال الاثنين: "إن البحث لا يزال مستمرا عن طائرة ركاب إيرانية تحطمت، صباح الأحد، بمحافظة أصفهان وسط البلاد".

آسمان الإيرانية: "لايمكننا تأكيد عدد قتلى الطائرة المنكوبة"

وذكر محمد تاغي طباطباي لوكالة "إسنا" أنه لا يمكن تحديد إلى حدود الساعة ما إذا كان جميع ركاب هذه الطائرة قد لقوا حتفهم.

وأضاف "نظرا للظروف الخاصة في المنطقة، فإننا ما زلنا غير قادرين على الوصول إلى مكان الحادث، وبالتالي لا يمكننا التأكد من وفاة جميع الركاب".

هذا وقال رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي إن طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد سقطت، مشيراً إلى أنها كانت تحمل 66 شخصا من ضمنهم الطاقم.

مقتل جميع ركاب الطائرة الايرانية المنكوبة البالغ عددهم 66

وأضاف "الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران".

من جهته، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحانى في بيان "أن الحادث المأساوي الذي وقع تسبب لنا في الكثير من الحزن".

وأضاف "أعرب عن تعاطفي مع أسر الضحايا وأقدم التعازي للأمة الإيرانية".

كما كلف الرئيس روحانى، وزير النقل والطرق، بتشكيل لجنة لبحث أسباب الحادث، وفقا لوكالة أنباء الطلبة "إسنا" الإيرانية.

وأعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني فى إيران رضا جعفر زادة عن تشكيل لجنة أزمات أيضا لمتابعة تطورات الحادث.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران إن "جميع قوات الطوارئ في حالة تأهب"، ونشر الهلال الأحمر الإيراني فرق بحث وإنقاذ بالقرب من موقع سقوط الطائرة".

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