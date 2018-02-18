مقتل جميع ركاب الطائرة الايرانية المنكوبة البالغ عددهم 66

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



سقطت طائرة ركاب على متنها 66 شخصا في وسط إيران اليوم الأحد خلال رحلة من طهران إلى مدينة ياسوغ في جنوب غرب البلاد.



ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم.



وأفاد تلفزيون (برس تي.في) الذي تديره الدولة بأنه كان هناك 66 شخصا على متن الرحلة التابعة لشركة آسمان للطيران.

تحطم طائرة وسط إيران على متنها اكثر من 60 راكبا

ونقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي تأكيده سقوط طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد، مشيراً أنها كانت تحمل 60 راكبا و6 أفراد للطاقم.

وقال بروجردي أنه "حسب المعلومات التي وصلتنا الطائرة كان على متنها 60 راكبا و6 من طاقم الطائرة وهي من نوع (ATR)، وسقطت فعلا وما زالت عمليات البحث والتدقيق مستمرة".

وأضاف "الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران".

بدروه أعلن مسؤول الطوارئ الإيرانية بأن الطائرة، التي اختفت عن صفحة الرادار خلال رحلة لها من طهران إلى ياسوج، قد سقطت في ضواحي سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران.، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال بيرحسين كوليوند، إن هذه الطائرة كانت في رحلة لها من طهران الى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران) وكانت قد اختفت عن صفحة الرادار اولا.

وأضاف أن الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم بمحافظة إصفهان وسط إيران.

إختفاء طائرة إيرانية عن الرادارات خلال رحلة داخلية