آسمان الإيرانية: "لايمكننا تأكيد عدد قتلى الطائرة المنكوبة"

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

تراجعت شركة الطيران الإيرانية «آسمان» عن الحصيلة التي أعلنتها عن مقتل 66 شخصاً في تحطم طائرة ركاب تابعة لها في منطقة جبلية بجنوب غربي إيران، موضحة أنه لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن، وقال المتحدث باسم شركة «آسمان» محمد الطبطبائي لوكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) إنه نظراً إلى ظروف المنطقة الخاصة، لا تزال الشركة غير قادرة على الوصول إلى الموقع الدقيق لتحطم الطائرة، وغادرت الرحلة «إي بي 3704 «طهران نحو الساعة 00:08) 30:04 ت غ)، متوجهة إلى مدينة ياسوج الواقعة على بعد 500 كلم جنوباً، وفقاً لما نقل تلفزيون «إيريب» الرسميعن الطبطبائي.



وبعد نحو 45 دقيقة من إقلاعها من مطار «مهر آباد»، اختفت الطائرة من طراز «إيه تي آر - 72 «ذات المحركين والمستخدمة منذ عام 1993 ،عن الرادارات، ولا يزال على أجهزة الطوارئ تحديد الموقع الدقيق لمكان تحطم الطائرة



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