11 إصابة جديدة بـ "نوروفيروس" في كوريا الجنوبية

أخبار الآن | بيونغ تشانغ - كوريا الجنوبية - (رويترز)

أكد منظمو دورةِ الألعابِ الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، إصابة َ أحدَ عشرَ شخصاً بالقيء والإسهال، بعدَ إصابتِهم بفايروس "نورو".

وبهذهِ الحالاتِ الجديدة المصابةْ يزدادُ العددُ الإجمالي إلى مئةٍ وتسعةٍ وثلاثينَ حالة، من دونِ أن يتأكدَ حتى الآن وجودُ رياضيين بينَهم.

وتمثل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نوروفيروس انخفاضا كبيرا عن 42 حالة جديدة سجلت يوم الخميس و54 حالة فى اليوم السابق.

وتفشى هذا الفيروس خلال الاستعداد لمراسم الافتتاح التى أقيمت الجمعة الماضية في بيونغتشانغ، مما أدى إلى وضع حوالى 1200 من موظفي الأمن في الحجر الصحي، وتعين على المنظمين الاستعانة بأفراد عسكريين ليحلوا محلهم.

وأجبر تفشي الفيروس في بطولة العالم لألعاب القوى في العام الماضي في لندن، متنافسين من عدة دول إلى عدم المشاركة.

وقالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية إن عددا من الوكالات تتعاون لكبح انتشار الفيروس حيث يتم اختبار جودة المياه وتجرى عمليات تفتيش فى المواقع والمطاعم والفنادق وأماكن إقامة العمال.

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