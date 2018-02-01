"القمر العملاق" يشهد ثوران بركان الفلبين مطلقا الحمم الحمراء

أخبار الآن | مايون - الفلبين ( وكالات )



شهدت الفلبين ظاهرة فلكية بالتزامن مع ثوران بركان مايون، مساء الأربعاء، حيث تجدد ثوران بركان مايون، وإطلاق قذائف نارية وصخرية ومن خلفه ظاهرة القمر الأزرق العملاق الدامي

وأعلنت السلطات الفلبينية ، أن بركان مايون ثار مطلقا المزيد من الحمم البركانية والصخور، محذرة بشدة من أن يكون هذا النشاط تمهيدا لثوران ضخم فى الأيام القادمة.

وذكرت وسائل إعلامية أن السلطات تواصل إصدار تحذيراتها من خطر انطلاق ملايين الأطنان من الرماد والصخور التى يقذفها بركان (مايون) والمختلطة بالأمطار، والتى يمكن أن تهدد حياة السكان المقيمين حوله، مشيرة إلى فرار عشرات الآلاف منهم إلى مناطق آمنة، وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين بسبب النشاط البركانى بلغ أكثر من 85 ألف شخص من سكان المنطقة .

إلى ذلك تمكن سكان أجزاء واسعة من الأرض رؤية القمر ، في ظاهرة يسميها العلماء «قمر الدم الأزرق العملاق».

وفي عز الليل، تجمع الآلاف في كاليفورنيا لرؤية القمر يختفي في غياب أشعة الشمس ليعود ويظهر بلون يميل إلى الأحمر، وهو ما دفع إلى تسمية هذه الظاهرة بـ«قمر الدم»، كذلك يوصف هذا القمر بـ«الأزرق» لكونه يسجل ثاني اكتمال للبدر خلال شهر واحد، وهو توصيف يؤشر إلى ندرة الظاهرة التي لا تحصل سوى في معدل مرة كل عامين ونصف العام، لكن ليس إلى اللون.

وانتظر البعض لأكثر من خمس ساعات أملا في حجز أماكن جيدة في قلب مرصد غريفيث في لوس انجليس الذي فتح أبوابه عند الثالثة والنصف فجرا لاستقبال نحو ألفي متفرج.



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