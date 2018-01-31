"القمر الأزرق الدموي العملاق".. ظاهرة نادرة اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم اليوم في 31/1/2018، يطلق عليها العلماء اسم القمر الأزرق الدامي العملاق، فهذا الحدث النادر يجمع 3 ظواهر هي القمر الأزرق والقمر العملاق والخسوف.

هذا الحدث شهده العالم آخر مرة قبل 152 عاما. وبخلاف ما يتوقع القارئ، فإن القمر هنا لن يكون أزرق، لكن التسمية في العادة تطلق على ظاهرة فلكية تعني أن القمر يكتمل مرتين في شهر واحد، وفي هذه الحالة سبق للقمر أن ظهر مكتملا في الثاني من الشهر الجاري، وهو ما سيحدث في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

ترقب لظاهرة لم تحدث منذ 150 عاما



كذلك سيكون هذا القمر المكتمل أحمر أو مائل للحمرة، وذلك بسبب حدوث ظاهرة الخسوف، وذلك بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس، أو ما يعرف بظاهرة الاقتران الكوكبي، حيث سيغطي ظل الأرض القمر، غير أن هذه الظاهرة ستشهدها بعض المناطق في العالم.

وتحدث الظاهرة عندما يجتمع "القمر الأزرق" (البدر الثاني في الشهر التقويمي) مع الخسوف أثناء وجود القمر في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض القمري)، حيث يكون أكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 14%.

أما ظاهرة "القمر الدموي"، فتحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي، حيث يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، ويميل لونه إلى الحُمرة.

وستقدم وكالة ناسا بثا مباشرا للظاهرة النادرة عبر موقعها على الإنترنت، يوم الأربعاء 31 يناير، ابتداء من الساعة 5:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، طيلة مدة حدوثها (5 ساعات و17 دقيقة).

والجدير بالذكر أن محاذاة الشمس والقمر والأرض ستستمر لنحو ساعة واحدة و16 دقيقة، وستكون هذه الظاهرة واضحة في ساعات الفجر الأولى لسكان: أمريكا الشمالية وألاسكا وهاواي وكندا. بينما سيتمكن سكان الشرق الأوسط وآسيا وشرق روسيا وأستراليا ونيوزيلندا من رؤية "القمر الأزرق الدموي العملاق"، في مساء يوم 31 يناير.

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