لوبن تطالب ماكرون بالاستجابة للمتظاهرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف مارين لوبن السبت الرئيس إيمانويل ماكرون باتّخاذ "إجراءات قوية وفورية" للاستجابة لـ"مطالب" متظاهري "السترات الصفر". ودعت مانويل الرئيس الفرنسي ماكرون مرة أخرى الى فهم المعانة التي يعبر عنها المتظاهرين والاستجابة لهم بالخروج من الإليزيه والإقلاع عن سياسة التقوقع وعلى هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي "فلامس بيلانغ" حول الميثاق العالمي للهجرة قالت لوبن "يجب على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية وأن يتّخذ إجراءات قوية وفورية"، وشارك في اللقاء ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكدت لوبن أنّ "ردّ رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون أمنياً فقط"، وتظاهر السبت عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفراء" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.

وبعيد الظهر أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت نحو ألف موقوف. وامتنعت لوبن عن "التعليق على التوقيفات"، لكنها قالت "إذا سُجّلت أعمال عنف أقلّ من التظاهرة السابقة التي جرت في الأول من ديسمبر) بالطبع سأكون أول من يفرح لذلك".

من جهته، اعتبر بانون أنّ محتجّي "السترات الصفراء" هم "بالضبط نفس نوعية الأشخاص الذين صوّتوا لمصلحة الرئيس الأميركي أو لمصلحة بريكست"، وأضاف المستشار السابق لترمب إن المتظاهرين "يؤمنون بالدولة-الأمّة وبقيم المواطنة فيها".

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