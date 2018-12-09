الحكومة الفرنسية تدعو محتجي السترات الصفر إلى الحوار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، السبت، لإجراء حوار جديد مع ممثلي حركة السترات الصفر التي تنظّم مظاهرات في أرجاء البلاد.

وتعهّد فيليب، في بيان بثه التليفزيون الفرنسي، بمعالجة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة، كما أشار إلى أن الحوار بدأ ويجب أن يتواصل، مؤكدا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث وسيقدم إجراءات ستغذي هذا الحوار.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير أعلن أن مظاهرات السترات الصفر باتت تحت السيطرة.

وأكد كاستنير، في تصريحات صحفية، أن "قوات الشرطة ستظل موجودة بكثافة في أماكن الاحتجاجات حتى الأحد إذا لزم الأمر".

أوضح الوزير الفرنسي أن "عدد المتظاهرين من السترات الصفر في فرنسا وصل إلى 125 ألفا"، وأشار إلى أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بلغ 1385 شخصا.

وحول عدد المصابين جرّاء الاحتجاجات، أكد كاستنير أنه ارتفع إلى 118 بينهم 17 من الشرطة.

وكان المتظاهرون اشتبكوا مع قوات الأمن الفرنسية، فيما بادلتهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع قرب القصر الرئاسي، وانتشرت مدرعات قرب قوس النصر لمواجهة الاحتجاجات.

ودعت وزارة الداخلية الفرنسية كل من يوجد في باريس، وتحديدا المناطق التي تشهد صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين، إلى تسهيل عمل قوات الأمن والمطافئ وتسهيل مرور العربات المدرعة للقوى الأمنية التي تسعى إلى منع انزلاق الوضع إلى الأسوأ.

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