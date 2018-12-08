وزير الداخلية الفرنسي: تمت السيطرة على تظاهرات باريس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، إن التظاهرات التي نظمها أصحاب السترات الصفر أوقعت مئة وثمانية عشر مصابا في صفوف المتظاهرين، وسبعة عشر من رجال الأمن.

ونوه وزير الداخلية إلى أنه تمت السيطرة على التظاهرات، فيما بلغ عدد الموقوفين نحو ألف وثلاثمئة وخمسين شخصاً.

من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إنه تم التصدي لمخربين اندسوا بين المتظاهرين، داعيا إلى الحوار لتلافي الأزمة التي تشهدها فرنسا.

وجابت عربات مدرّعة أحياء وسط باريس اليوم السبت، فيما دارت صدامات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهري حركة السترات الصفر في يوم جديد من الاحتجاجات المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

واعتقلت الشرطة نحو ألف شخص من الحركة المناهضة لقانون زيادة الضرائب, في وقت أضرَم فيه المحتجون النيران في عدد من السيارات في الأحياء القريبة من شارع الشانزيليزيه وقوس النصر.

وفي حين كانت الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كان هؤلاء يردّدون "ماكرون تنحَّ"، في صدامات دارت بين الطرفين قرب جادة الشانزيليزيه.

وارتفعت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في سماء المدينة.

وتدفق المحتجّون على باريس من كافة أرجاء البلاد، رغم دعوات الحكومة للمواطنين لعدم المشاركة في هذه التظاهرات التي بدأت ضد رفع أسعار الوقود قبل أن تتحول لثورة غضب ضد سياسات ماكرون المتّهم بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء.

وفي حي التسوق الشهير "غران بولفار" رمى متظاهرون مقنّعون الحجارة على عناصر الشرطة، وأشعلوا النيران في متاريس أقاموها سريعاً من حاويات القمامة وأشجار الكريسماس.

وتوجه سائق شاحنة عرف عن نفسه باسم داني إلى باريس للمرة الاولى السبت للمشاركة في التظاهرات وإيصال صوته بعد ثلاثة أسابيع من التظاهر في بلدته.

وأضاف السائق البالغ من العمر 30 عاما الذي قدم إلى باريس من ميناء كيان في نورماندي "أنا هنا من أجل ابني البالغ 15 شهراً. لا يمكنني تركه يعيش في بلد حيث يستغل الفقراء".

وأعلن نائب وزير الداخلية لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في التظاهرات في سائر أنحاء البلاد، من بينهم ثمانية آلاف في باريس. وهي أعداد مماثلة لاعداد المتظاهرين الاسبوع الفائت.

وبدأ التحركات الاحتجاجية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بإغلاق الشوارع رفضا لزيادة أسعار الوقود قبل أن يتسع نطاقها لتتحوّل إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون.

وخرجت تظاهرات منسّقة نظمتها حركة "السترات الصفراء" في سائر أنحاء البلاد السبت بما في ذلك في عدة طرقات سريعة حيث تسبّبت بتعطيل حركة السير.

وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب أنّه تم اعتقال 481 شخصاً في باريس في وقت نفّذت فيه الشرطة عمليات تفتيش استهدفت من يصلون إلى محطات القطارات وفي المواقع التي تركزت فيها الاحتجاجات على غرار الشانزيليزيه ونصب الباستيل.

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