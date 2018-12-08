مدرعات لمواجهة متظاهري باريس للمرة الأولى

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

استخدمت قوات الأمن الفرنسية المدرعات في باريس لمواجهة أصحاب السترات الصفراء للمرة الأولى منذ إنطلاق احتجاجاتهم على قانون زيادة الضرائب.

و تظاهر في عموم البلاد أكثر من 31 ألفا من أصحاب السترات الصفراء بحسب نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الذي قال إن 8 آلاف متظاهر خرجوا في باريس لوحدها.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع بينما أغلقت أبرز معالم العاصمة مع خروج تظاهرات جديدة نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلق الغاز المسيل للدموع وسط هتافات "ماكرون، تنحى" قرب جادة الشانزيليزيه، التي شهدت السبت الماضي أسوأ أعمال شغب في باريس منذ عقود.

وقال سائق شاحنة عرف عن نفسه باسم داني إنه يخطط كغيره للسير باتجاه القصر الرئاسي للتعبير عن غضبه حيال ماكرون المتهم بمحاباة الأغنياء.

وأضاف السائق البالغ من العمر 30 عاما الذي قدم إلى باريس من ميناء كيان في نورماندي "أنا هنا من أجل ابني. لا يمكنني تركه يعيش في بلد حيث يستغل الفقراء".

وخرجت تظاهرات منسقة نظمتها حركة "السترات الصفراء" في أنحاء البلاد السبت بما في ذلك في عدة طرقات سريعة حيث تسببت بتعطيل حركة السير.

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