اعتقال نحو 500 متظاهر في وسط باريس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب عدد من متظاهري حركة السترات الصفراء خلال صدامات مع الشرطة الفرنسية قرب قوس النصر في باريس اثر اطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

هذا و اعتقلت الشرطة نحو 500 شخص من حركة السترات الصفراء المناهضة لقانون زيادة الضرائب, في وقت منعت فيه قوات الأمن المتظاهرين من التوجه الى منطقة قصر الأليزيه.

هذ و تم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى , بينما انتشر آلاف من رجال الشرطة في الشوارع , بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب تجتاحها منذ عقود.

كما وقعت صدامات قرب جادة الشانزيليزيه وسط باريس بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومحتجين من حركة "السترات الصفراء" الذين خرجوا في تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة التسوق الراقية وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية.

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