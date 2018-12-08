31 ألف متظاهر من "السترات الصفراء" في فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز لقناة "فرانس2" التلفزيونية " إن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا بينهم ثمانية آلاف في باريس، مشيرا إلى اعتقال 700 منهم.

و كانت السلطات الفرنسية قد أغلقت نحو 40 من محطات مترو الأنفاق، وكذلك تم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى كإجراءات احترازية قبل المظاهرات.

كما شددت قوات الأمن الفرنسية إجراءات الأمن حول قصر الإيليزيه، وانتشر أكثر من 8 آلاف من رجال الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب عرفتها باريس منذ عقود.

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