تراجع حدة احتجاجات السترات الصفر في فرنسا

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (ا ف ب)

يواصل للأسبوع السابع على التوالي محتجو "السترات الصفراء" الغاضبين من السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحركهم، ولكن بزخم أقل من الأسابيع الماضية، حيث لم يتجمع سوى عدد قليل من المتظاهرين حتى ظهر السبت.

وقد تراجع عدد المشاركين في التظاهرات التي بدأت قبل شهر ونصف، ففي حين كان عدد المحتجين 282 ألفا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تراجع الى 66 ألفا في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، في حين لم يتجمع في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 38 ألف متظاهر، وفق الأرقام الرسمية.

ويرجع العديد من أعضاء الحركة التي نشأت خارج أي إطار سياسي أو نقابي، هذا التراجع إلى احتفالات نهاية العام، ويعدون بتحركات أكثر قوة في كانون الثاني/يناير المقبل، على الرغم من تقديم الحكومة لتنازلات لهم.

وفي مرسيليا، تجمع مئات المحتجين وهم يحملون بالونات صفراء. وقالت بريسيلا لودوسكي التي كانت من أول الذين أطلقوا العريضة ضد رفع أسعار الوقود، "نريد استعادة قدرتنا الشرائية وأن تكون لنا كلمة في صناعة القرار".

ولودوسكي مقتنعة بأن الحركة ستتواصل خلال العام المقبل، وترى أن إعلان الحكومة عن رفع القيمة الشرائية "لا تكفي"، ويجب إخضاع قرارات الحكومة لاستفتاء شعبي.

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