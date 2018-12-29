"السترات الصفر" تستعد لمظاهرات في رأس السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد متظاهرو السترات الصفر لاحتجاجات جديدة ليلة رأس السنة في العاصمة باريس، موضحين في بيان، أن المظاهرات لن تكون عنيفة في هذه المناسبة، معتبرين أن العام الجديد سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات، على حد تعبيرهم.



من جانبها، أعلنت الشرطة الفرنسية، أن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة، خصوصا في منطقة الشانزليزيه السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في تلك المناسبة.



وقالت الشرطة في بيان "ضمن إطار التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الإيتوال في باريس".

وأضافت الشرطة أيضا أنه سيتم تفتيش الحقائب والسيارات والتدقيق بما ينقله المشاركون في هذه المناسبة داخل منطقة الشانزليزيه.

ودعت الشرطة المواطنين إلى استخدام النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة للوصول إلى منطقة الشانزليزيه، موضحة أن وسائل النقل العام ستكون مجانية من الساعة الرابعة من يوم الاثنين 31 ديسمبر حتى الساعة 11 من يوم الثلاثاء.

هذا وأعلنت بلدية باريس أنها قررت إبقاء احتفالات رأس السنة على جادة الشانزيليزيه رغم توقع احتجاجات جديدة لحركة السترات الصفر.

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