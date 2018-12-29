في رأس السنة.. باريس مطوقة أمنياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت الشرطة الفرنسية أنها ستعزز إجراءاتها الأمنية بشكل كبير، في باريس ليلة رأس السنة، خصوصاً في منطقة الشانزليزيه السياحية، التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في هذه المناسبة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن هذه التعزيزات، تأتي في إطار التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في البلاد، مشيرةً إلى أنها ستفرض طوقاً أمنياً على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه، وساحة الإيتوال في باريس.

وأوضحت الشرطة أنه من ضمن الإجراءات، سيتم تفتيش الحقائب والسيارات، والتدقيق بما ينقله المشاركون في هذه المناسبة داخل منطقة الشانزليزيه.

وبحسب البيان، فإن إدخال الكحول والألعاب النارية سيكون محظوراً تماماً، كما سيقفل كل هذا القطاع من العاصمة أمام السيارات من الساعة 3 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين، حتى الساعة الثانية من يوم الثلاثاء.

ودعت الشرطة المواطنين إلى استخدام النقل العام بدلاً من سياراتهم الخاصة، للوصول إلى منطقة الشانزليزيه، موضحة أن وسائل النقل العام ستكون مجانية من الساعة الرابعة من يوم الاثنين 31 ديسمبر حتى الساعة 11 من يوم الثلاثاء.

وستشهد نفس المنطقة، تزامناً مع رأس السنة الجديدة، تجمعات للسترات الصفر، الذين يحتجون ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن أصحاب السترات الصفراء عزمهم على القيام بتحرك "غير عنيف" في هذه المناسبة، معتبرين أن العام 2019 "سيكون غنياً بالتغيرات والانتصارات"، وفقاً لما جاء على صفحتهم في "فيسبوك".

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