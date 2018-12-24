إنقاذ 138 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول لإسبانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أنقذت فرق الإغاثة 138 شخصاً، الأحد، كانوا يحاولون الوصول إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب وجنوب شرقي إسبانيا بطرق غير شرعية عبر عدة قوارب قادمين من المغرب.

كما قامت خدمة الإنقاذ البحري بانتشال 69 شخصاً، من بينهم أربع سيدات، من قارب شبه غارق في بحر البوران، ألقيت منه جثتين لطفلين قبل ساعات قليلة وذلك فقا لشهادة المهاجرين أنفسهم.

وعلى الفور تم إرسال سفينة وطائرة إنقاذ ودورية تابعة لقوات الأمن للبحث عن قارب آخر، بالتعاون مع إحدى مراكب الصيد.

وتم العثور على 32 مهاجراً آخرين بين اليوم والأمس في مدينة مورثيا، وكان من بينهم أربعة قصّر على الأقل.

وقامت قوات الأمن أيضاً باعتراض طريق زورق سريع (زودياك) في مضيق جبل طارق وعلى متنه 24 شخصاً، من بينهم امرأة، كان في طريقه إلى مدينة قادش (جنوب إسبانيا)، وتم ترحيلهم على الفور إلى مدينة سبتة.

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