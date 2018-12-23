العثور على جثتين ضمن 20 مهاجرا في الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انتشل حرس السواحل الجزائريون جثتين لأم وابنتها كانتا ضمن 20 مهاجرا فُقدوا قبالة الساحل الجزائري ، بعد اندلاع حريق في قاربهم، بينما أنقذت باخرة ليبيرية تسعة آخرين.



وتمّ انتشال الجثّتين على بعد مِيليْن و3 أميال بحرية قبالة ساحل وهران، حيث انطلق 29 مهاجرا منتصف ليل الاربعاء نحو اسبانيا ولا يزال البحث جاريا عن 18 منهم و فق ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية

وتمكن الدرك الوطني من تحديد هوية الجثتين "وهما لأم وابنتها، كانتا مع الاب الذي ما زال مفقودا وأخ في المستشفى مع تسعة اشخاص تم انقاذهم" بحسب المصدر نفسه.

وكانت باخرة ليبيرية أنقذت الخميس على بعد 50 ميلا بحريا من الساحل الجزائري تسعة جزائريين منهم رضيعان وأطفال.





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