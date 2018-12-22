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فقدان 20 مهاجرا وانقاذ تسعة في الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

يواصل حرس السواحل الجزائري، البحث عن 20 شخصاً، فُقِدَ أثرهم بعد تعرض مركبهم الذي كان يُقل 29 مهاجراً إلى حريق قبالة الساحل الجزائري، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وتمكنت باخرة ليبيرية من إنقاذ 9 مهاجرين، نقل 5 منهم إلى مستشفى في الجزائر بعد إصابتهم بحروق.

ونقلت الوكالة عن مدير المستشفى محمد سايب أن بين الناجين رضيعين وأطفالاً وجميعهم في "حالة مستقرة".

وأضافت الوكالة استناداً الى مصدر أمني لم تحدده أن "حريقا شب في قارب كان على متنه 29 مهاجرا مازال 20 منهم في عداد المفقودين". ولم تعلن السلطات الجزائرية مصير المفقودين 
 

 

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