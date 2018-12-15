السعودية تدعم تونس بـ 830 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أن المملكة العربية السعودية، قدمت لبلاده مساعدة مالية، بنحو 830 مليون دولار.

وقال الشاهد، على هامش زيارته التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، إن الجانب التونسي حث الجانب السعودي على الاستثمار في تونس، معرباً عن أمله في أن تمنح هذه الزيارة دفعا جديداً للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية، أن الجانب التونسي، شعر بدعم سعودي كبير لبلاده، وبرغبة المملكة في توطيد العلاقات.

وألمح الشاهد إلى وجود طاقات كبيرة، يمكن أن تُمثل إطاراً للتبادل بين المملكة، وتونس، على المستوى الاستثماري والسياحي والإقتصادي.

وبحسب الشاهد، توزعت الاستثمارات بين 1500 مليون دينار، لتمويل الميزانية، و600 مليون دينار، لتفعيل خط تمويل التجارة الخارجية، و350 مليون دينار في شكل استثمارات أخرى.

وأوضح الشاهد أن خط تمويل التجارة الخارجية سيُمكن من تقليص العجز، مشيراً إلى أن وزير المالية رضا شلغوم سيقوم بزيارة إلى السعودية لإتمام هذه القرارات المتخذة لتونس.

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