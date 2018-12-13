رئيس حكومة تونس يبدأ اليوم زيارة رسمية للسعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس زيارة رسمية للسعودية , بعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لتونس.

وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته الإذاعة الرسمية الاربعاء بأن زيارة الشاهد للسعودية، تمتد من اليوم حتى 15 من الشهر الحالي, وتأتي تلبية لدعوة تلقاها الشاهد من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتندرج في إطار دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

إلى آفاق أوسع وأرحب.

وفي 27 تشرين الأول/اكتوبر الفائت، قام ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بزيارة لتونس هي الاولى لفرد من الاسرة المالكة السعودية منذ ثورة 2011 وأضاف البيان أن "هذه الزيارة هي أيضا، تأكيد على قوة ومتانة العلاقات المميزة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويحقق تطلع القيادتين، وآمال شعبيهما".

وكان ولي العهد السعودي التقى خلال زيارته لتونس والتي رافقه فيها وفد كبير من الاسرة المالكة، الرئيس الباجي قائد السبسي الذي أشاد بمتانة العلاقات التونسية السعودية. وقال الرئيس التونسي لدى استقباله ولي العهد السعودي إن الاخير "ليس ضيف تونس، انه في بلده".

ولاحظ الباحث في السياسة الدولية يوسف الشريف ان تونس، البلد الوحيد الذي استمر على درب الديموقراطية بعد احداث الربيع العربي.

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