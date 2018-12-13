الإمارات تقدم 63 طنا من المواد الغذائية لمحافظة شبوة اليمنية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 63 طنا من المواد الغذائية والسلع الأساسية الضرورية على أهالي مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 15 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تأتي هذه المساعدات ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الأسر اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأحداث، وإعانتهم على تجاوز الظروف الإنسانية والمعيشية الراهنة.

ومن شأن المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها تلبية المتطلبات الضرورية للأسر الأشد احتياجا، والتي تعاني تداعيات اقتصادية نتيجة ممارسات غير إنسانية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران ضد المدنيين.

وتواصل فرق الهيئة دورها الإنساني في دعم المديريات والمدن اليمنية المحررة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.

مصدر الصورة: وام

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