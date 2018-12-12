غوتيريس يحضر ختام محادثات السلام اليمنية في السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مصدر مفوض من الأمم المتحدة ، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس سيحضر ختام محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد يوم غد الخميس. وفي وقت سابق استبعد العقيد عسكر زعيل عضوُ وفد الحكومة اليمنية إلى السويد ، التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، خلال الجولة الحالية من المحادثات.

واعتبر زعيل، أن موضوع وقف إطلاق النار مطروح ضمن الإطار العام، مشدداً على الوفد جائ من أجل احداث تقدم في هذا الجانب، بما يضمن وقف إطلاق نار شامل وكامل في اليمن. وأضاف: "أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة، هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا". وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعتبر الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة من أجل التواصل إلى حل سياسي.

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