الداخلية الفرنسية: منفذ هجوم ستراسبورغ لا يزال طليقا

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الأربعاء أن ثلاثة أشخاص قتلوا في واقعة إطلاق نار بسوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ وأن 350 من عناصر الأمن يتعقبون المسلح الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وقال في مؤتمر صحفي بالمدينة "قاوم المسلح قواتنا الأمنية مرتين". وأضاف أن طائرتي هيلكوبتر ووحدات أمنية تعمل على اعتقاله.

كما أوضح الوزير الفرنسي أن الهجوم خلف 12 مصاباً.

إلى ذلك، أفاد كاستانير بأن فرنسا رفعت مستوى التهديد الأمني وستعزز الإجراءات الأمنية في جميع أسواق عيد الميلاد وستشدد الرقابة على الحدود. وقال:" أعلنا عن حالة تأهب قصوى في البلاد".

وكان رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس أعلن في وقت سابق أن الهجوم أوقع "أربعة قتلى وحوالى 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة حياتهم في خطر".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات أفادت بسقوط قتيلين و11 جريحاً في الهجوم الذي نفّذه مسلّح، يبلغ من العمر 29 عاماً، مدرج على قوائم الأشخاص الذين يشكّلون خطراً على أمن الدولة.

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