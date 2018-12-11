قتيلان و11جريحاً في إطلاق نار وسط مدينة ستراسبورغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل إثنان، وجرح 11 آخرون، في حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة ستراسبورغ في فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن تبادل لإطلاق النار وقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد في المدينة، مشيرة إلى أن قواتها تلاحق مطلق النار، فيما ذركت وسائل إعلام مختلفة عن تمكن الشرطة من إصابة منفذ الهجوم.

من جهته، أعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتابع الوضع في ستراسبورغ، وقرر إرسال وزير الداخلية إلى المدينة على الفور.

وأمر ماكرون، بتشكيل فريق لمتابعة تطورات الهجوم، ضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.

وعلى خلفية الحادث، أغلقت الشرطة الفرنسية مركز مدينة ستراسبورغ، والطرق السريعة في محاولة للقبض على مطلق النار.

وفي ذات الإطار، وصفت النيابة الفرنسية، الهجوم بالعمل الإرهابي.

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