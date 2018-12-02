ماكرون يتفقد الأضرار التي لحقت بقوس النصر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أحداث التظاهرات التي قادها أصحاب السترات الصفراء ضد زيادة الضرائب، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتفقّد الأضرار التي لحقت بقوس النّصر.

ماكرون قال إنه سيجتمع بوزراء الحكومة لبحث الأزمة, في حين ذكر المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو أن البلاد تدرس فرض حالةِ الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الاضطرابات، داعياً المحتجين السلميين إلى التفاوض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس، حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.

واستهدف بعض المحتجين قوس النصر في باريس، ودعوا ماكرون للاستقالة، وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة "ماكرون ارحل".

وتفاجأت السلطات بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، ونظمتها حركة تعرف باسم "السترات الصفراء"، تستقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها.

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