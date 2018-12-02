ماكرون: ما حدث في باريس غير مقبول وستتم محاسبة المخربين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

من جانبه ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالأحداث التي شهدتها بلاده جراء تظاهرات"السترات الصفراء" بسبب الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود.

واعتبر ماكرون، في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، ان ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي للغضب المشروع، مضيفاً أنه "لا يوجد سبب يبرر تعرض الشرطة لهجوم، أو نهب المحال، أو إحراق المباني العامة أو الخاصة، أو تهديد المارة أو الصحفيين".

وتوعد الرئيس الفرنسي، بمحاسبة مرتكبي العنف والتخريب، مضيفاً أنهم "لا يريدون التغيير، بل يريدون الفوضى، ويخونون الأسباب التي يدعون أنهم يخدمونها ويتلاعبون بها، سيتم تحديدهم ومحاسبتهم في المحكمة".

وقال ماكرون إنه سيقعد اجتماعاً مشتركاً بين الوزارات مع الخدمات ذات الصلة عند عودته إلى باريس.

وتابع: "سأحترم دائماً الاحتجاج، وسأصغي دائماً إلى المعارضة، لكنني لن أقبل أبداً العنف".



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