احتدام الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في العاصمة باريس

أخبار الآن | دبي - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

احتدمت في العاصمة الفرنسية باريس، الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين ممن يعرفون بذوي "السترات الصفراء".

وصرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، مساء السبت، بأن عدد المصابين جراء اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على رفع أسعار الوقود في باريس، ارتفع إلى أكثر من 100 مصاب.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة احتجاجا ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إن قوات الأمن تواجه جماعات متطرفة جداً في احتجاجات باريس لافتاً إلى أنّ عدد المصابين جراء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين، ارتفع إلى أكثر من 100 مصاب، وأن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 متظاهر، فيما قامت إدارة النقل في مدينة باريس بإغلاق 7 محطات لمترو الأنفاق تحسباً للاحتجاجات العنيفة.



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