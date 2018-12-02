فرنسا تدرس امكانية فرض حالة الطوارئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد. وأضاف، أن مرتكبي أعمال العنف في باريس أمس، هم من "مثيري الانقسام والشغب"، مشيرًا إلى أنه تم التعرف على نحو ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس, وارتكبوا مخالفات، ما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب.

وقال الوزير الفرنسي في رد على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء أمس "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".

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