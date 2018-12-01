اعتقال 20 متظاهراً على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وسائل إعلامية أنه اعتقال 20 متظاهراً أثناء احتجاجاتهم المستمرة منذ أيام، على غلاءِ المعيشة، وزيادةِ الضرائب على الوقود.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري طالسترات الصفراء" في شوارع باريس.

ونقلت الوكالات أن لقوى الفرنسية تعمل على إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر الحكومة وتمنع المتظاهرين من الوصول إلى شارع الشانزليزيه.

وانتشر أكثر من 5 آلاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين في باريس ومنعهم من الوصول لقصر الرئاسة.

للمزيد:

"السترات الصفراء" إلى الشارع مجدداً



