ماكرون: مشاهد المعارك في الاحتجاجات قد تضر بسمعة فرنسا

باريس (رويترز)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراء حكومته، من الأثار التي قد تخلفها مشاهد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت مطلع هذا الأسبوع في فرنسا.

وأوضح أن مشاهد الاحتجاجات العنيفة قد تؤثر على ثقة المستثمرين.

يذكر أن مظاهرات عنيفة اندلعت مطلع هذا الأسبوع، في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجاً على زيادة معدلات الضرائب.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على آلاف المتظاهرين الذين حطموا مطاعم وواجهات متاجر في شارع الشانزيليزيه يوم السبت.



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