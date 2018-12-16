كوريا الشمالية تهدد بوقف نزع أسلحتها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كوريا الشمالية تحذّر الادارة الامريكية من عودة تبادل إطلاق النار وتوقف مسار نزع أسلحتها إلى الأبد بسبب العقوبات والضغوط الأمريكية ضد بيونغ يانغ.

الخارجية الكورية الشمالية قالت في بيان إن واشنطن اتخذت إجراءات عقابية خطيرة لنحو ثمانية مرات ضد شركات وأفراد وسفن تابعة لكوريا الشمالية وروسيا والصين ودول أخرى, وهذا أمر يهدد اتفاق السلام.

وجاء رد الفعل القوي من جانب كوريا الشمالية بعد إعلان الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين، منهم مساعد كبير للزعيم كيم جونج أون لمزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونسبت بيونجيانج إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل في تحسين العلاقات الثنائية، لكنها اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية ”بالميل إلى العودة بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى الوضع الذي كانت عليه العام الماضي الذي شهد تبادلا لإطلاق النار“.

وأضاف البيان أنه إذا ظنت الإدارة الأمريكية أن زيادة العقوبات والضغوط ستجبر بيونجيانج على التخلي عن أسلحتها النووية ”فإنها تكون قد وقعت في أكبر إساءة (من جانبها) للحسابات وستغلق بذلك مسار نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد، وهي نتيجة لا يرغب بها أي أحد“.

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