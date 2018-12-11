عقوبات امريكية على مسؤولين كوريين شماليين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين كبار بينهم وزير الأمن العام "رداً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام".

وهي المرة الأولى تستهدف واشنطن مسؤولين في نظام بيونغ يانغ بعقوبات مباشرة منذ قمة يونيو (حزيران) بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في بيان، أنه تم استهداف "مسؤولين كوريين شماليين كبار يديرون أجهزة تمارس باسم النظام رقابة رسمية وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات أخرى بهدف قمع السكان والسيطرة عليهم".

وأضاف، أن "هذه العقوبات تثبت دعم الولايات المتحدة المتواصل لحرية التعبير ورفضها الرقابة وانتهاك حقوق الإنسان".

وبذلك، أدرج وزير الأمن العام جونغ كيونغ تايك، على قائمة أمريكية سوداء لدوره في الرقابة والانتهاكات.

وشملت العقوبات أيضاً مدير دائرة التنظيم في حزب العمال الكوري شو ريونغ هاي، الذي يعتبر "الرجل الثاني الذي يمارس هيمنة على الحزب والحكومة والجيش" وفق الخزانة الأمريكية، لافتة إلى أنه أيضاً نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب.

كذلك، استهدفت العقوبات مدير دائرة الدعاية في الحزب باك كوانغ هو.

وستجمد أي أصول محتملة لهؤلاء في الولايات المتحدة وسيمنعون من القيام بتعاملات مع الأمريكيين.

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