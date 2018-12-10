العالم يحيي اليوم الدولي لحقوق الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

يحيي العالم في العاشر من ديسمبر / كانون الاول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد حملت احتفالية هذه السنة شعار "لنقف جميعاً من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية"، وذلك مع دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين.

يذكر أن وثيقة حقوق الانسان هي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف، وتعد الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، فهي متاحة بأكثر من 500 لغة، ويحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.. فماذا في تفاصيل هذا اليوم؟

- تم اختيار هذا اليوم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر عام 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

-كما يصادف هذا اليوم يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

-ويضع الإعلان الذي صاغه ممثلون قانونيون وثقافيون القيم العالمية ومعيار الهدف المشترك لجميع الشعوب والأمم وينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص

-يتطلع مكتب حقوق الإنسان ببدء حملة في هذا اليوم لتمتد لمدة سنة كاملة أهم أهدافها الدعم والالتزام والتفكير في سبيل المدافعة عن حقوق الانسان.

-قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهذه المناسبة ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان للمرة ال 70 يشكل منارة عالمية تنير سبل الحفاظ على الكرامة وتحقيق المساواة والرفاه, وأضاف حقوق الإنسان هي حقوق عالمية تتسم بطابعها الأبدي, وهي أيضا غير قابلة للتجزئة.

-ويعبر مصطلح حقوق الإنسان عن الحقوق التي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النظر عن الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، وغير ذلك من التصنيفات العنصرية.

- قامت الأمم المتحدة بصياغة نص قانون حقوق الإنسان، وحددت التزامات على الحكومات جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.

-ومن هذه الحقوق الحق في الحياة ، والحرية ، والأمن الشخصي، الحق في المساواة، الحق في التعليم، الحق في الملكية الخاصة، الحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والنفي، الحق في معاملة عامة عادلة، حرية المعتقد والدين، الحق في الزواج وتكوين الأسرة، الحق في الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق الأصلية للأفراد.

تنضم إلينا من الجزائر الحقوقية مالية أبو زيد عدنان

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