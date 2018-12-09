اطلاق نداء استغاثة لإنقاذ النازحين في نينوى العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نداء استغاثة، بعدما تعرضت 3 آلاف خيمة تؤوي نازحين في محافظة نينوى شمالي العراق إلى الغرق، جراء السيول التي ضربت المنطقة.

وأوضح عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن السيول أغرقت حوالي 3 آلاف خيمة في مخيمات المدرج والجدعة.

ودعا عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي الحكومة إلى إعادة النازحين فوراً إلى مناطقهم قبل أن يتعرضوا إلى خطر الموت في المخيمات.

وطالب عضو المفوضية، وزارات التجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووكالات الأمم المتحدة، بتسيير قوافل إغاثة إنسانية عاجلة من غذاء وأدوية وأغطية وحليب أطفال للنازحين، داعياً إلى إنشاء مخيم لاستقبالهم واستبدال الخيم التي دمرت بفعل السيول.

وقالت المفوضية في بيان لها نشرته على صفحتها في "فيسبوك،، إنها تواصل توجيه نداءاتها إلى الجهات الحكومية، والمنظمات الإنسانية بشأن الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين أغرقتهم السيول في نينوى.

والأسبوع الماضي، أعلنت محافظة نينوى، حالة الطوارئ، بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة فيها، وأسفرت عن عدد من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة، بينما غمرت المياه أحياء سكنية بالكامل، ما أدى إلى حصار السكان داخلها، كما أغلقت عدد من الشوارع.

ودمّرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، أكثر من 340 خيمة للنازحين في مخيم حمام العليل بالمحافظة.

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