بسبب الأمطار.. انهيار عشرات المنازل في نينوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انهارت عشرات المنازل، وغرقت 10 أحياء في محافظة الموصل العراقية، جراء تساقط الأمطار الغزيرة والسيول، حيث قضى السكان ليلتهم مشتتين خوفاً على حياتهم. وقال محافظ نينوى، نوفل السلطان، إن فرق الدفاع المدني تقوم بإجلاء العوائل إلى مناطق أقل ضرراً حفاظاً على سلامتهم، في حين أعلنت السلطات العراقية هناك، حالة الاستنفار لمعالجة آثار السيول والأمطار الغزيرة.

وتعرضت نينوى، إلى أمطار غزيرة، تسببت بحدوث فيضانات في العديد من مناطقها، ما دفع الحكومة المحلية استنفار الجهود الخدماتية لمعالجة المياه. وعلى إثر ذلك، أعلن مجلس المحافظة الخميس، عطلة رسمية، بسبب شدة الأمطار، والسيول.

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