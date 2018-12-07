العراق سيتخلى عن غاز إيران خلال عامين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت مصادر في وزارة النفط العراقية، أن العراق يحتاج إلى نحو عامين للتخلي عن الغاز الإيراني. ونوه المصدر وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، إلى أن العراق يعمل على إنتاج الغاز الطبيعي، ليتم خلال عامين التخلي عن الغاز الطبيعي الإيراني.

إلى ذلك، قال مدير شركة نفط الجنوب حيان عبد الغني، إن الإنتاج العراقي من الغاز، من المتوقع أن يبلغ مليون وثلاثمئة ألف قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية عام الفين وعشرين. ويستورد العراق الغاز الإيراني من أجل استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.

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