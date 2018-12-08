إجلاء عوائل من مخيمات للنازحين بنينوى العراقية جراء السيول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أجلت السلطات العراقية، اليوم السبت، مئات العائلات من مخيمات للنازحين في محافظة نينوى بسبب السيول ومياه الأمطار.

وتعرّضت مخيمات ديبكة والسلامية وحمام العليل، جنوبي الموصل، إلى الغرق جراء الأمطار الغزيرة.

وقال مدير ناحية النمرود في محافظة نينوى، أحمد العيسى، في تصريحات صحفية، إنه تم إجلاء 500 عائلة من مخيم النمرود جنوبي الموصل، بعد أن دخلت السيول ومياه الأمطار داخل خيامهم، وهو ما تسبب بانهيار بعضها.

ونوه المسؤول العراقي إلى أنه تم إجلاء العائلات إلى المدارس والمساجد وبعض المنازل والمخازن؛ من أجل إيوائهم حتى توقف الأمطار.

وأطلقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية نداءً عاجلًا إلى الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالتدخل السريع؛ بسبب الوضع “المأساوي” الذي يعيشه النازحون في مخيمات السلامية الأولى والثانية والنمرود وحمام العليل” .

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