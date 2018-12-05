مديرية الدفاع المدني في نينوى تحذر المواطنين من سيول

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى العراقية، المواطنين القاطنين على ضفاف نهر دجلة، من توخي الحذر، بسبب وجود منخفض جوي قد يؤدي إلى تساقط الأمطار بغزارة وفيضان النهر.

وطالب الدفاع المدني الأهالي بأخذ جميع التدابير والاحتياطات الاحترازية، والابتعاد عن مجرى النهر والوديان.

يذكر أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم بداية الأسبوع الجاري، في الموصل، جراء السيول التي اجتاحت المدينة.

ونقل مراسل قناة الأن تنويها صادرا عن المديرية جاء فيه: "على كافة المواطنين الساكنين بالقرب من ضفاف النهر واصحاب المحلات والمطاعم والكازينوهات واصحاب تربية المواشي اخذ تدابير الحيطة والحذر وذلك لوجود منخفض جوي واحتمال سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وحرصا على سلامتكم نهيب بكم الابتعاد عن مقتربات النهر و الوديان وفي حال وجود اي طارئ يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ ( 115) شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام".

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