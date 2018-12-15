22% معدل ارتفاع الفقر في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

نشر مركز البرلمان الإيراني تقريراً يفيد بتراجع الأوضاع الاقتصادية وتضاعُف أعداد الفقراء في إيران وجاء فيه تفصيلاً:

-ارتفاع مستوى خط الفقر على مستوى اسرةٍ من 4 أشخاص في طهران لـ 650 دولارا مابين شهر حزيران/يونيو إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضييّن.

-ازدياد خط الفقر بالفترة الأخيرة بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها مع عام 2017.

-وتشير النتيجة الى ان الأسر التي ارتفع دخلها بنسبة 22% في العام الماضي أصبحت فقيرة في هذا العام.

-تسبَب انخفاض الريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية تزامناً مع عودة العقوبات الأمريكية على ايران في زيادة كبيرة بنسبة تكلفة الواردات.

- أدى ذلك الى ازدياد المصاعب على كثير من الإيرانيين فئة أصحاب الدخل المنخفض في شراء المستلزمات الحياتية الضرورية.

-وقال المحلل السياسي بهنام بنتا ليبلو ، إن الفقر المتفاقم في إيران له علاقة كبيرة بكيفية تخصيص حُكام إيران لمواردها بأغراض ٍ مشبوهة كالإعفاءات الضريبية الضخمة لمؤسسات شبه حكومية والحسابات الخارجية التي تـُستغل في الحروب الخارجية.

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