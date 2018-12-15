إيران: لن نغير سياستنا بسبب العقوبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح وزير الخارجية الايراني جواد ظريف السبت بأن على الرغم من تعرض إيران لضغوط على خلفية العقوبات الامريكية، إلا أنها لن تغير سياساتها، مؤكدا أنها قادرة على التهرب منها.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشا بنسبة 1,5 بالمئة في 2018 و3,6 بالمئة في 2019، ناجم بمعظمه عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.

وقال ظريف "من الواضح أننا نواجه ضغوطا بسبب العقوبات الاميركية. لكن هل سيؤدي ذلك إلى تغيير في سياستنا؟ أؤكد لكم أن هذا الأمر لن يحدث".

وأضاف "إذا كان هناك فن نحن بارعون فيه في إيران، ويمكننا أن نعلمه للآخرين مقابل ثمن، فإنه بالتأكيد فن التهرب من العقوبات".

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران محور تركيزه، وانسحب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في 2015، وأعاد فرض عقوبات عليها خصوصا في قطاع النفط.

وتتّهم الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى إيران باعتماد سياسات عدائية في منطقة الشرق الاوسط، وبزعزعة استقرار دول فيها، وبينها اليمن حيث تواجه طهران اتهامات بارسال صواريخ إلى المتمردين الحوثيين، وهو ما نفته مرارا.

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