تصاعد موجة الاحتجاجات العمالية في إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تواجه إيران موجة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة آخذة في التصاعد تحت وطأة تأثير العقوبات الأمريكية على عدد من القطاعات مثل قطاعي صناعة السكّر والسجاد.

وأوقفت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص في جنوب غرب البلاد الأحد إثر انضمام سكّان لعمّال مصنع للسكّر أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وفساد مديريهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكان عمّال "هافت تابه"، مصنع إنتاج السكّر من قصب السكّر في مدينة شوش في محافظة خوزستان، بدؤوا السبت إضرابا عن العمل.

وذكرت وكالة ايرنا أنّ السكّان انضمّوا للاحتجاجات الأحد، من دون أنّ تكشف عن أعدادهم، مشيرة إلى أنّ في عداد الموقوفين الأربعة صحافية وممثّلَيْن عن العمال.

ويوظّف المصنع الذي تم إنشاؤه في العام 1962 نحو أربعة آلاف عامل. ونظّم العمال احتجاجات عديدة في الأشهر الأخيرة احتجاجا على تأخر رواتبهم وعدم دفع معاشات الموظّفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير/شباط 2016، لكنّ وتيرة الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عددا من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخّر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

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