الشاي المشروب الأكثر شعبية حول العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)

تحتفل دول العالم وتحديدا الدول المنتجة للشاي مثل الصين، بنغلاديش، سيرلانكا، نيبال، فيتنام، إندونيسيا، الهند وغيرها، باليوم العالمي للشاي، الذي تمّ تحديده في 15 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

يهدف هذا الاحتفال إلى جذب انتباه الحكومات والأفراد إلى التأثير العالمي للشاي سواء على صعيد العمال والتجارة العالمية، أو من خلال تأثيره الكبير على ثقافة وتراث شعوب العالم.

بعد المناقشات المبدئية في المنتدى الاجتماعي العالمي عام 2004، تم الاحتفال بأول يوم عالمي للشاي في نيودلهي في 2005، وتم تنظيم احتفالات لاحقة في سريلانكا في 2006 و2008. ويتم تنسيق احتفالات اليوم العالمي للشاي والمؤتمرات العالمية المرتبطة بها بواسطة اتحادات نقابات العمال في مختلف البلدان. وتقدمت الحكومة الهندية بطلب لرعاية الاحتفال باليوم العالمي للشاي من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عام 2015.

يرجع أصل الشاي إلى شجيرة ذات أصول صينية، وتمت تسميتها شجرة الشاي، وهي تعتبر من النباتات دائمة الخضرة طوال العام، من عائلة الكاميلية. وهناك عدة أنواع للشاي، مثل الشاي الأخضر، والشاي الخاص بالأعشاب، والشاي الأحمر، والشاي الأبيض، والشاي الأسود، والشاي الصيني

يعد الشاي من أهم المشروبات في العالم، ويعمل على تحسين الصحة، وهو ليس نوع واحد أو نوعان بل للشاي العديد من الأنواع المختلفة في لونها وطريقة تحضيرها، ويعتبر الشاي شرابا مرتبطا بالعادات والتقاليد في بعض الدول.

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