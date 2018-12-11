في اليوم العالمي للجبال.. 5 حقائق لا تعرفها عنها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منذ العام 2003، ويحتفل العالم بـ"اليوم العالمي للجبال"، الذي حدّدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 ديسمبر/ كانون الاول. ويهدف هذا الامر إلى تسليط الضوء على أهمية الجبال في حياة البشرية، إلى جانب التطرق إلى فرص ومعوقات التنمية الجبلية، فضلاً عن تشكيل تحالفات من شأنها أن تأتي بتغييرات إيجابية تصبّ في صالح شعوب الجبال والبيئات المحيطة بالجبال حول العالم.

ومع العام 2018، اختار الأمم المتحدة عنوان "الثقافات الجبلية: احتفال بالتنوع وترسيخ للهوية" للاحتفال بهذا اليوم العالمي. وفي السياق، إليكم مجموعة من الحقائق التي لا تعرفوها عن الجبال:

1- تغطي الجبال نحو 22% من غطاء اليابسة على الأرض.

2- تحتضن الجبال 56% من محميات المحيط الحيوي.

3- المجتمعات الجبلية تتميز بلغتها المحلية وعاداتها الخاصة بها.

4- تشكل الجبال موطن سكنٍ لـ13% من سكان العالم.

5- تستقطب السياحة الجبلية قرابة 15-20% من إجمالي السياحة في العالم.

مصدر الصور: Murals Wallpaper

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