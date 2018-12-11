"الفاو" تحيي اليوم العالمي للجبال 2018

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة(الامم المتحدة)

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اليوم العالمي للجبال لعام 2018 تحت شعار (الجبال.. فوائد في حياتنا)، وذلك لزيادة الاهتمام بالجبال ولفت الانتباه إليها و سيكون اليوم الدولي للجبال مناسبة لإنشاء حركة اجتماعية واسعة يمكن أن تجلب قضايا الجبال على طاولات السياسيين، كما تخطط منظمة الأغذية والزراعة لإخبار العالم بالتوقف عن الإهمال الحالي للجبال والشعوب الجبلية.

وتشير تقارير "الفاو" إلى أن الجبال تغطي 22% من مساحة اليابسة على الأرض، كما أنها موطن لـ13% من سكان العالم، ويعتمد 915 مليون شخص على الجبال في معيشتهم، كما أن لها فوائد غير مباشرة لمليارات البشر ممن يعيشون في نهايات جداولها، فيعيش 90% من سكان الجبال في الدول النامية، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، في حين يواجه 1 من كل 3 منهم مخاطر غياب الأمن الغذائي.

ونظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه الجبال في توفير منافع وخدمات النظام الإيكولوجي الرئيسية إلى كوكب الأرض وقابلية ضعفها في مواجهة تغير المناخ، يجب زيادة الاهتمام بالجبال ولفت الانتباه إليها، لذلك سيكون اليوم الدولي للجبال مناسبة لإنشاء حركة اجتماعية واسعة يمكن أن تجلب قضايا الجبال على طاولات السياسيين، ومن خلال حملة عالمية واستراتيجية لوسائل الإعلام الاجتماعية والأحداث في جميع أنحاء العالم، تخطط منظمة الأغذية والزراعة لإخبار العالم بالتوقف عن الإهمال الحالي للجبال والشعوب الجبلية.

المزيد:

العالم يحيي اليوم الدولي لحقوق الإنسان