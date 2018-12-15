في اليوم العالمي للشاي.. أبرز 6 حقائق عن هذا الشراب الشهير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منذ العام 2005، تحتفل الدول المنتجة للشاي مثل الصين، بنغلاديش، سيرلانكا، نيبال، فيتنام، إندونيسيا، الهند وغيرها، باليوم العالمي للشاي، الذي تمّ تحديده في 15 ديسمبر/كانون الأول من كل عام. ويهدف هذا الاحتفال إلى جذب انتباه الحكومات والأفراد إلى التأثير العالمي لتجارة الشاي على العمال والمزارعين، وربطه بالمطالبات بتقديم الدعم لسعره.

ويعتبر الشاي المشروب الذي يتمدّ على مدى قرونٍ عدّة، في حين أنّه مشهورٌ بشكل كبير وواسعٍ في الدول العربية، لا سيما في بلاد الشام وتحديدا في سوريا ولبنان، إلى جانب دول الخليج العربي. إلى جانب ذلك، فإنّ الشاي يعتبر من المشروبات الأساسية في تركيا وهو معروف هناك بـ"الشاي التركي".

وفيما يلي أبرز الحقائق عن هذا الشراب الساخن العابر للعالم:

1- موطنه في الصين

2- عرف الشاي قبل 2100 عام في الصين.

3- ثلثا البشر يشربونه بشكل دوري.

4- أفضل أنواعه هي الورقات الرقيقة القريبة من قمم الجبال.

5- اليوم العالمي للشاي ليس مخصصاً فقط للشاي الأسود بل لكل أنواعه.

6- يعتبر الشاي من أفضل المشروبات الساخن على الإطلاق.

للمزيد:

في اليوم العالمي للجبال.. 5 حقائق لا تعرفها عنها