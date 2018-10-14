وجبة عشاء بـ"سعر جنوني" تثير الجدل في الصين

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

قد يبدو من البديهي أن نتناول عشاء فخم لكنه أغلى بعض الشيء عن الأسعار المعروفة لما يحتويه من مميزات، لكن أن يكون مبالغا فيه هو ما يثير الدهشة والجدل في نفس الوقت!

في هذا السياق، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لوجبة عشاء، تقدر قيمتها بأكثر من 5700 جنيه إسترليني (حوالي 7500 دولار) للشخص، وهو ما يبدو ضرب من الجنون..

هذه الوجبة تناولها رواد مطعم صيني، وهو ما أثار جدلا كبيرا، وقدم مطعم "ذا بانكت" في شانغهاي، الشهر الماضي، لأحد رواده وجبة عشاء بسعر خيالي، مثل الكافيار الممتاز (5700 دولار) والنبيذ هلام (15 ألف دولار) وحساء ذيل التمساح (2500 دولار)..

وبلغت تكلفة الفاتورة، نحو 60 ألف دولار، وقال المصدر إن الوجبة تناولها ابن أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، برفقة أصدقائه، وأجرت سلطات "شانغهاي" تحقيقا مع المطعم، بعدما انتشرت صور الوجبة على المواقع الاجتماعية والفاتورة التي تم أداؤها، وفق ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

وتضم الفاتورة 20 طبقا باردا وساخنا ومشروبات وسجائر، بالإضافة إلى وجبة خاصة بالسائق، إلى جانب رسوم الخدمة، التي قدرت بـ6000 دولار، وذكرت صحيفة "بي جي نيوز" أن العشاء تناوله جيانغ شين، وهو ابن رجل أعمال صيني معروف يدعى "جيانغ كونلونغ"..

الجدير بالذكر أن "جيانغ كونلونغ" يعتبر رئيس شركة "China Rare Earth Holdings"، فيما يشتهر ابنه بحبه للسيارات الرياضية..



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