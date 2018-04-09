عشاء في السماء.. والسعر 8000 يورو

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا- (وكالات)

لمحبي التجاربِ وعشاقِ المغامرات وخوضِ كلِ ما هو غريبٌ وعجيب، أمامكَ الآن فرصة لتناولِ الغداء أو العشاء في العاصمةِ البلجيكية بروكسل في مطعمٍ على ارتفاع 50 مترًا من الأرض معلقًا في الهواء.

المطعم يتسعُ إلى 22 شخصًا ومعلق في الهواء بواسطةِ رافعة، ويعملُ فيهِ 3 طهاةٍ يقدمونَ وجباتٍ متنوعة، بداية من السوشي وانتهاءً باللحوم، هذه المتعة ستكلفَ كلَ عميلٍ 8000 يورو فقط.

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