مواجهات بين متظاهري "السترات الصفر" والشرطة في باريس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت السلطات الفرنسية، أكثر من مئة متظاهر من أصحاب السترات الصفر في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها.

كما أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المحتجين، في مناطق عده من باريس.

وخرج متظاهرو السترات الصفر مجددا في باريس ، ضمن موجة تظاهرات احتجاجية للأسبوع الخامس على التوالي، على الرغم من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار وتراجع حكومته عن قرار زيادة الضرائب.

وتحدثت تقارير صحفية عن خروج المتظاهرين بأعداد أقل من الأسابيع الماضية، لاسيما في باريس التي شهدت إحراق مركبات وإطارات السيارات في الشوارع المحيطة بالشانزلزيه وقوس النصر.

وكانت السلطات الفرنسية نشرت عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس السبت لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفر".

وقال رئيس شرطة باريس ميشيل ديلبييش "إنه ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات إلى تظاهرات السترات الصفر تميل للعنف, ويجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ".

وتوقع رئيس شرطة باريس أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الثلاثة الماضية عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات برغم زحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.

من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير "إن الوقت حان كي يخفف المتظاهرون من احتجاجاتهم ويقبلوا بما حققوه من أهداف", مؤكداً أن الشرطة تستحق أن تأخذ راحة أيضا.

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