ماي تعتزم مغادرة منصبها قبل انتخابات 2022

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن النائب البريطاني اليك شيلبروك، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أبلغت نواب حزبها اليوم، بأنها تعتزم مغادرة منصبها قبل انتخابات المقرر إجراؤها عام ألفين واثنين وعشرين. وبدأ النواب البريطانيون من حزب المحافظين، الاربعاء قرابة الساعة 18,00 ت غ بالتصويت على مذكرة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قدمها برلمانيون معارضون لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقبل التصويت الذي يرتقب ان ينتهي عند الساعة 20,00 ت غ أعلنت ماي، بحسب ما نقل عنها نائب من حزبها، أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2022. وينتظر أن تصدر نتائج التصويت قرابة الساعة 21,00 ت غ. ولكي تفوز ماي بالتصويت عليها أن تحصل على نصف الاصوات زائد واحد على الأقل أي 159 صوتا.

وكان مئة وثمانية وخمسين نائباً من حزب المحافظين، اعلنوا دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة ضدها. وقال النائب من حزب المحافظين للصحافيين بعد اللقاء المغلق: "لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022" مؤكدا تقارير أخرى في هذا الصدد.

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