عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

ماي تنجو من سحب الثقة بدعم 158 نائباً 

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مئة وثمانية وخمسين نائباً من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة المقرر أجراؤه اليوم. وكانت ماي قد تعهدت بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها. وفي كلمة لها صباح اليوم، تمسكت ماي بالاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين.

وحذرت ماي من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وقالت "أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست".

اقرأ المزيد:

رئيسة الوزراء تتعهد بمحاربة سحب الثقة

#بريكست #بريطانيا #أخبار عالمية #ماي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...