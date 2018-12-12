ماي تنجو من سحب الثقة بدعم 158 نائباً

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مئة وثمانية وخمسين نائباً من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة المقرر أجراؤه اليوم. وكانت ماي قد تعهدت بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها. وفي كلمة لها صباح اليوم، تمسكت ماي بالاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين.

وحذرت ماي من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وقالت "أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست".

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